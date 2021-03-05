驚蟄．二十四節氣｜驚蟄祭白虎求消災除是非　中文系講師細說驚蟄4習俗 (08:15)

蕭欣浩表示，祭白虎的實際來源雖無法確定，但人們祭白虎大概有兩個用意：第一是祈求庇佑，白虎是神獸，可消災解厄。《山陰縣志》提到，當時的人會祭白虎，然後將紙白虎釘在門上，用來鎮邪。第二是出於對白虎的畏懼，古時務農的人怕老虎出沒，《廣德縣志》提到人們祭白虎後，會將用粉搓成的白虎用刀剖開，示意將白虎驅除。

白虎涉口舌是非 以肥豬肉「封口」

白虎跟是非亦有關。蕭欣浩稱，在廣東地區，人們驚蟄祭白虎，較着重去除是非。明代《多能鄙事》提到：「白虎用事，有口舌官災。」所以祭白虎，以免白虎來犯，再用肥豬肉抹在紙老虎的嘴上，用以封口，加強減少口舌之災的功用。

驚蟄4習俗：拍打枕頭被鋪、放紙鳶、敲鑼鼓唱歌、灑石灰

1. 清代《濮院瑣志》提到，驚蟄之後，人們聽到雷聲就會急忙拍打枕頭被鋪，以去除牀上的蚤，主要是藉雷聲嚇走小蟲。

2. 清代《來鳳縣志》提及，驚蟄之後，小朋友可放紙鳶玩樂，藉活動來散發小朋友的內熱。

3. 清代《天門縣志》指出，驚蟄當晚，小朋友敲鑼打鼓唱歌，稱為「趕蝦蟆」，用聲音來驅蟲。

4. 根據清代《廣昌縣志》，人們會在驚蟄當日，於門外灑石灰，防止蟲蟻入屋。

編輯：何芍盈

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