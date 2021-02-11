消息：香港特首選委北京倡增至1500席取消區議會席位　立法會擬增至90席取消超區界別 (23:30)

全國人大會議周五（5日）在北京開幕，議程包括審議全國人大常委會關於提請審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》議案。據了解，北京建議特首選委會成員由1200人增至1500人，取消117個區議會席位，新增一個界別；立法會則由70席增至90席，取消「超級區議會」界別和區議會（第一）共6個議席。
特首選委增港區政協社團領袖界別 人大通過後爭取7月前完成本地立法
全國政協會議今日（4日）開幕，據了解，港區政協委員今晚出席一個約兩小時的特別會議，由全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍及港澳辦副主任張曉明介紹上述決定。據知，官員會上有透露修改的方向，包括一如所料刪除選委會117個和立法會6個與區議會相關的議席；同時亦會在選委會新增一個界別，全部港區政協，以及社團領袖都會包括在內。人大通過後，香港仍要進行相關的本地立法，希望爭取在今年7月前完成。
據了解，夏寶龍在會上表示，現時鬥爭非只香港內部，而是涉及外國勢力，屬國家安全問題，《基本法》23條已拖了17年，有關政改的人大「831決定」已拖了7年，不能再容忍。
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