35＋大搜捕｜民主派初選47人案律政司覆核15人保釋決定　原保釋條件包括禁參選禁離港 (21:10)

一眾被告離開犯人欄時，多人高舉雙手連連揮手，有人大叫「多謝大家」、「政治犯無罪，香港人不死」、「五大訴求，缺一不可」、「政治檢控可恥」、「多謝大家律師，盡晒力啦」和「對唔住」等。

原准保釋15人的原有保釋條件：

一、不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體／電子媒體／任何公眾平台），作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的言論。

二、任何人不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體／電子媒體／任何公眾平台），作出任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的行為。

三、不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉（投票除外），不論政府或非政府舉行的任何選舉。

四、不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、議員、任何級別議員成員，或其他服務於以上人員的人。

另外，各被告不得離港，要交出所有旅遊證件和BNO、居住報稱地址、一星期向警署報到3至4天不等、現金保釋3萬至100萬元不等，以及人事擔保8萬至100萬元不等，其中以100萬元現金擔保的是林景楠、以100萬人事擔保的是鄭達鴻。

原被批出保釋申請的15名被告包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、譚文豪、施德來、張可森、伍健偉、郭家麒、呂智恆、林景楠、柯耀琳及李予信。

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