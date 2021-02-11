新冠肺炎｜少於10宗初步陽性　至少4源頭不明　家務助理居金勳大廈1月至今11宗確診 (17:48)

本港新增9宗新型冠狀病毒確診個案，另有少於10宗初步陽性個案，當中最少4宗源頭不明。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，源頭不明初步陽性個案中，一名37歲女外籍家務助理居油麻地金勳大廈。翻查資料，除今日的初步陽性個案外，金勳大廈由1月至今已有11宗確診，其中6宗屬中九龍幹線中段隧道地盤群組。
源頭不明的初步確診個案：
．37歲女外籍家務助理：居油麻地金勳大廈劏房，大廈2月27日納入強制檢測。她在清水灣小坑口一間村屋工作，2月23日最後上班，2月28日開始頭痛，3月2日取樣本；其僱主不在港，在同一地點工作的另一名外傭須檢疫
．18歲男大學生：居秀茂坪曉麗苑曉暉閣，大廈曾於2月28日納入強制檢測，男生住所跟之前確診者居住的單位屬不同坐向；去年12月後男生已沒有上面授課
．48歲男文職人員：居於西環居仁里居仁閣，於皇后大道中100號工作，最後上班日為2月26日，3月1日發燒，潛伏期曾跟同事進食，因個案暫無源頭，故同事須檢疫
．47歲男子：居荃灣愉景新城1座，於長沙灣政府合署勞工處辦事處工作，3月1日感不適，最後上班日為3月4日
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