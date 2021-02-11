35＋大搜捕｜辯方申准傳媒報道保釋申請被拒　蘇惠德：「聽到好多動容故事」但與公眾利益何干？ (17:10)

【17:00】蘇惠德聽畢雙方陳辭後，表示考慮到保障被告利益，以及保障日後審訊的公正性為由，拒絕放寬《刑事訴訟程序條例》第9P（2）條的限制。

【16:45】辯方大律師馬維騉表示，普通法下的刑事審訊程序必須公開透明，認為本案的保釋程序環繞《港區國安法》的條文分析，合乎國安法第3、9和10條中，保障新聞自由、加強宣傳和指導維護國家安全工作等條文。另一辯方大律師黃瑞紅則表示，被告申請保釋時提及的成長和家庭背景等，亦應容許傳媒報道。

國安法指定法官、總裁判官蘇惠德回應，本案只涉及處理保釋，並非對條文作全面探討，又質疑辯方提出豁免有關條例，但同時禁止傳媒報道控方指控，以及辯方的說法，「如果我係傳媒，真係唔知道報咩」。蘇官又說，「聽到好多令人動容嘅故事」，惟不清楚與公眾利益有何關係。

黃瑞紅回應，有關故事與面對審訊的人有關，「好具體一個人嘅經歷」、「唔係小說入面嘅言情段落，係實際每名被告作出嘅保釋申請，希望法庭了解到各方面，作為一個人嘅背景，唔係一個被告嘅號碼。」

另一名辯方大律師劉健表示，今次是律政司首次引用「顛覆國家政權」罪控告各被告，「普通市民，甚至律師都唔知道法庭嘅線喺邊度，咩行為顛覆國家政權」，認為社會大眾亦希望知道有關情況。大律師黃宇逸則表示，目前坊間已有人發布保釋程序的內容，惟很多資訊均不正確，認為有專業的傳媒報道下，可糾正當中不實的信息。

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