5歲女疑受虐亡　嫲：見女童與兄被父以幼竹枝責打　稱體罰若程度不過分不應干預 (15:35)

3名被告依次為離世女童Z的生父（案發時26歲）、繼母（27歲）及繼外婆（53歲）。控罪橫跨2017年8月至2018年1月，兩名事主為女童Z和她的胞兄X。

庭上透露，Z和X在本案發生前與嫲嫲、即生父的母親同住，亦由嫲嫲照料。嫲嫲今在屏風後作供稱，Z為人熱情開朗，是有主見的小孩，但Z願意聽從生父的說話，「因為爸爸好錫佢」，她亦甚少反駁繼母的指示。至於X，嫲嫲形容他性格沉靜、不算頑皮。

在辯方盤問下，嫲嫲承認兒子、即首被告脾氣急躁，曾打Z和X的手心和腳板，但她強調兩兄妹被體罰的次數不多，「佢（首被告）做爸爸，我諗唔會好大力，只係打4、5下」。辯方問到，首被告會否用藤條打兩兄妹，嫲嫲表示「係用竹條打，唔係成隻手指咁粗嘅藤條」，她認為尚可接受，所以沒有阻止。嫲嫲又稱，父母教導或體罰子女時，只要程度不算過分，旁人不應該干預。

控方完成覆問後，嫲嫲主動表示有話想講，低聲道「我個仔好孝順」。法官隨即阻止，指出她已作供完畢。

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