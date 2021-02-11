721襲擊案｜辯方質疑事主C「狡辯」　稱被告鄧英斌沒用木棍指嚇車廂乘客 (14:14)

事主C昨日（3日）供稱第七被告鄧英斌當日手持木棍，指嚇車廂的人，謝英權向C指出，他在證人供辭中說，見到鄧英斌經過車廂，但不肯定他有否指嚇車廂內的人，質疑C為何在庭上突然聲稱鄧英斌指嚇他。C確認不肯定鄧英斌有否出手指嚇，但認為鄧英斌「好有威脅性」，因其身旁的白衣人曾指嚇C及車廂內的人，是同一伙人。

謝英權其後又引述C認人後錄取的供辭，C說鄧英斌手持武器指嚇「月台人士」，謝英權表示C沒有提及車廂，是由於被告鄧英斌從來沒有指嚇，C重申位置應是車廂。謝英權隨即質疑C稱「你大學程度，都識分月台同車廂架嘛？」、「你狡辯啫證人」。控方問謝英權是否指控證人說謊，謝英權否認。

謝英權向C指出，他之所以能在事後認出鄧英斌，並不是因親眼見過鄧英斌在月台出現，法官及控方問「你意思係佢捏造？」，謝英權回應不是這個意思，續稱C是因事後在網上看到鄧英斌的資料，因此才認出鄧英斌，C否認。聆訊下午續。

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