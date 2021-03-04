申訴專員批當局對私營醫療機構提供疫苗監管不足 (14:27)

公署調查發現，一般出現水貨或假貨風險不高的疫苗，過往當局對私營醫療機構提供的疫苗已有頗全面的監管，但衛生署的市場監測機制的風險評估因素未有包括疫苗供不應求的情況，衛生署亦無權單純以偵查冒牌疫苗為由例行巡查私營醫療機構，亦未有針對接種疫苗的主要群組及早做好教育宣傳。

雖然衛生署及海關在事件後迅速採取行動，調查相關私營醫療機構及拘捕涉案者，並引入多項加強監管措施，令九價子宮頸癌疫苗的投訴數字迅速回落，但食物及衛生局和衛生署無主動向市民詳細交代，或教導市民如何保障自身健康和權益，例如如何查證疫苗是否已註冊、如何驗證疫苗真偽等。

公署建議當局密切觀察加強監管措施的成效及按需要作出調整；將藥劑製品於市場的供求情況納入為衛生署的市場監測機制的風險評估因素；檢討重大藥劑製品事件發布資訊的機制；以及提高新引進疫苗的資訊透明度。

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