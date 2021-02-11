35＋大搜捕｜民主派初選47人案　律政司上訴15人准保釋決定　15人須續還押　有親友痛哭暈倒【直播】 (20:45)

【20:45】一眾被告離開犯人欄時，多人高舉雙手連連揮手，有人大叫「多謝大家」、「政治犯無罪，香港人不死」、「五大訴求，缺一不可」、「政治檢控可恥」、「多謝大家律師，盡晒力啦」和「對唔住」等。

有家屬只能透過延伸庭的電視直播目送親人離開犯人欄，其間傷心落淚，並大力踏地，需要旁人擁抱安慰。聆訊後有多名被告親友在庭外哭泣，更有人暈倒在地，需救護員到場檢查。

【20:28】總裁判官蘇惠德提醒控方將案件帶上法庭前必須充分考慮蒐證進度，並批准控方申請，將案押後到5月31日於西九龍裁判法院再訊。

47名被告當中，7人放棄8天後申請保釋覆核的權利，包括趙家賢、鍾錦麟、劉澤鋒、李嘉達、譚凱邦、劉頴匡及范國威。其餘被告將於3月12日作保釋覆核。

【20:18】被告呂智恆的養母Elsa聞保釋裁決結果及原獲准保釋的15人要繼續還押後，在法院地下跪地痛哭及尖叫，由旁人護送至法院外。其後多名警員上前包圍她及陪同者，稱她是被告的家屬，呼籲記者後退給她空間。

【20:00】總裁判官蘇惠德批出15名被告的保釋申請，包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、譚文豪、施德來、張可森、伍健偉、郭家麒、呂智恆、林景楠、柯耀琳及李予信。

代表控方的副刑事檢控專員（特別職務）楊美琪隨即表示，律政司長現根據《刑事訴訟程序條例》第9H條，正式提出覆核裁判官批准15名被告獲保釋的決定，並要求按9I條規定扣押被告，以及通知司法常務官，在48小時內將被告帶至高等法院原訟庭的法官面前處理有關申請。總裁判官蘇惠德回應表示，按條例規定，他必須繼續將15名被告還押。

【19:52】開庭。代表戴耀廷的大律師張耀良表示，撤回戴的保釋申請。

【19:35】市民在法院外聚集，高叫口號「光復香港 時代革命」、「fight for freedom stand with Hong Kong 」。警方舉紫旗，稱有人喊口號及唱歌涉嫌違港區國安法，並着巿民站在橙帶後面。

【17:00】蘇惠德聽畢雙方陳辭後，表示考慮到保障被告利益，以及保障日後審訊的公正性為由，拒絕放寬《刑事訴訟程序條例》第9P（2）條的限制，並稱晚上7時就保釋申請作出裁決。

【16:35】鄒家成和岑敖暉已返回法庭應訊，在等候法庭開庭期間，岑敖暉數度與何桂藍一邊高舉雙手作心形手勢，一邊輕鬆擺動身體，何桂藍後來與區諾軒相擁，其後與黃碧雲談話。

【15:45】辯方再次向法庭申請豁免《刑事訴訟程序條例》第9P條「對報道保釋法律程序的限制」。17:10 辯方申准傳媒報道保釋申請被拒 蘇惠德：「聽到好多動容故事」但與公眾利益何干？

【14:39】午膳後再開庭。代表戴耀廷的大律師張耀良表示，戴耀廷正在高等法院出席另一宗上訴案件聆訊，或未能於4時半完結。總裁判官蘇惠德表示明白，稱先繼續處理保釋條件。

【13:00】午飯休庭，聆訊押後至下午2時半續審。所有被告或律師代表已完成補充陳辭，下午開庭後會處理保釋條件及討論有關報道保釋法律程序的限制。另何啟明已出院，將出席下午聆訊。另外，昨晚（3日）報稱不適入院的鄒家成及岑敖暉仍在醫院留醫，今早未有到庭。

吳敏兒庭上痛哭 其大律師陳辭多次哽咽 楊雪盈邊哭邊陳辭

【12:20】開庭至今共9人完成補充陳辭。其中林卓廷親自陳辭時一度硬咽，由身旁的人遞上紙巾。聆訊首天因不適暈倒送院的楊雪盈，亦邊哭泣邊陳辭。另繼續由律師代表的張可森，在國安法指定法官、總裁判官蘇惠德批准下自行作簡短陳辭。

大律師黃瑞紅代表吳敏兒作補充陳辭時多次哽咽，吳敏兒亦當庭痛哭，由毛孟靜拍肩後繑着她的手安慰，其間袁家蔚用紙巾拭淚，鄭達鴻則用手拭淚。

控方質疑有傳媒違規報道保釋申請 官：非處理問題時候 籲報道守規

【11:08】代表控方的副刑事檢控專員（特別職務）楊美琪甫開庭便提出，部分傳媒報道超出《刑事訴訟程序條例》第9P條中「對報道保釋法律程序的限制」的容許範圍，擔心會對被告造成不公，或對法律程序穩健有不良影響，故希望法庭公開提醒大眾要遵從相關規定。

大律師馬維騉則稱，未見有相關情況，並要求控方具體說出所關注的地方。總裁判官蘇惠德隨即回應，目前並非處理有關問題的時候，但再次公開呼籲所有報道必須遵從有關限制。

代表何啟明的大律師查錫我表示，何啟明仍在明愛醫院留醫，稍後或會出院。而昨日終止法律代表的李予信及何桂藍已先後完成陳辭。

案件本周一（1日）起在西九龍裁判法院提堂，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德昨表示，由於昨日突然終止律師代表的楊岳橋、郭家麒、譚文豪、李予信和林卓廷均需自行再作保釋申請陳辭，案件押後至今日續訊，蘇官預計今日才可作出裁決。

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