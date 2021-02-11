35＋大搜捕｜民主派初選47人案下午續審　處理保釋條件、報道保釋程序限制 (13:00)

【13:00】午飯休庭，聆訊押後至下午2時半續審。所有被告或律師代表已完成補充陳辭，下午開庭後會處理保釋條件及討論有關報道保釋法律程序的限制。另何啟明已出院，將出席下午聆訊。

吳敏兒庭上痛哭 其大律師陳辭多次哽咽 楊雪盈邊哭邊陳辭

【12:20】開庭至今共9人完成補充陳辭。其中林卓廷親自陳辭時一度硬咽，由身旁的人遞上紙巾。聆訊首天因不適暈倒送院的楊雪盈，亦邊哭泣邊陳辭。另繼續由律師代表的張可森，在國安法指定法官、總裁判官蘇惠德批准下自行作簡短陳辭。

大律師黃瑞紅代表吳敏兒作補充陳辭時多次哽咽，吳敏兒亦當庭痛哭，由毛孟靜拍肩後繑着她的手安慰，其間袁家蔚用紙巾拭淚，鄭達鴻則用手拭淚。

控方質疑有傳媒違規報道保釋申請 官：非處理問題時候 籲報道守規

【11:08】代表控方的副刑事檢控專員（特別職務）楊美琪甫開庭便提出，部分傳媒報道超出《刑事訴訟程序條例》第9P條中「對報道保釋法律程序的限制」的容許範圍，擔心會對被告造成不公，或對法律程序穩健有不良影響，故希望法庭公開提醒大眾要遵從相關規定。

大律師馬維騉則稱，未見有相關情況，並要求控方具體說出所關注的地方。總裁判官蘇惠德隨即回應，目前並非處理有關問題的時候，但再次公開呼籲所有報道必須遵從有關限制。

代表何啟明的大律師查錫我表示，何啟明仍在明愛醫院留醫，稍後或會出院。而昨日（3日）終止法律代表的李予信及何桂藍已先後完成陳辭。

案件本周一（1日）起在西九龍裁判法院提堂，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德昨表示，由於昨日突然終止律師代表的楊岳橋、郭家麒、譚文豪、李予信和林卓廷均需自行再作保釋申請陳辭，案件押後至今日續訊，蘇官預計今日才可作出裁決。

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