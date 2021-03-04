35＋大搜捕｜百人排隊聽審　市民：攰都要堅持 (10:23)

【10:23】上午9時半，庭外雨勢和風勢愈來愈大，仍有逾百人排隊待聽審。有市民在上班前到場，以小提琴拉奏《海闊天空》、《Do you hear the people sing》等。

市民蕭先生說，認識其中一名被告超過10年，感謝他教懂港人面對國安法仍要積極面對、不放棄，以正面心態克服難關。蕭先生哽咽說，相信未來打壓會愈來愈大，希望曾在初選投票的60萬港人不要放棄47人或任何一名被捕者。

【09:05】近百市民清晨到法院外排隊聽審，今早偏涼、天陰有雨，市民撐傘等候，至上午8時10分獲安排分批進入法院內繼續排隊。

市民Candy這4天也有到場，今凌晨4時許帶同一對分別8歲及7歲的子女到庭外排隊，並稱子女明白社會正在發生的事。她表示，今日或有保釋結果，擔心多人排隊聽審，故提早到場，「攰就一定攰，但無計，都係要堅持」，想向社民連梁國雄和岑子杰表示支持，她亦特意穿上社民連衛衣。她認為，47人被控串謀顛覆國家政權罪是不合邏輯，又提及昨日（3日）聽到譚文豪自辯時，作為兩孩之母的她亦感同身受，而她可做的只得支持和堅持，希望47人加油、保重。

市民王先生清晨6時許到場排隊。他表示，連續第二日到場，昨日聽到眾人自辯時明白到他們犧牲很大，難免感到失望和無助，昨晚因而無法入睡，「需要啲時間消化」。

沙田區議員陳兆陽說，認識大部分被控者，盼到場給予「最後支持」，又表示昨晚聽到眾人自辯後感觸得眼濕濕，對他們因參加初選而被起訴感到無奈，「情況係好唔樂觀，但一齊撐住，加油」。

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