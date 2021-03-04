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新冠肺炎｜強制檢測大廈、工作場所名單（3月3日更新版） (08:32)

截至3月3日，納入新型冠狀病毒強制檢測公告的大廈、工作場所等名單如下：

任何在2021年2月18日至3月3日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月5日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．葵涌葵盛西邨第6座

．薄扶林置富道11號置富花園富恒苑（H-11座）

．馬鞍山西沙路638號錦豐苑錦蘭閣

．何文田亞皆老街204號君柏第1座

．將軍澳康城路1號日出康城緻藍天翠堤（2座）

任何在2021年2月18日至3月3日期間，曾在以下指明地方工作或值勤的人，須於3月5日或之前接受檢測：

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．中環雲咸街15-17號萬祥大廈2樓Pherform Limited

．九龍灣宏遠街1號一號九龍20樓理光（香港）有限公司

．青衣青衣航運路38號招商局物流中心9-10樓DHL Express （Hong Kong）Limited

．鰂魚涌英皇道683號嘉里中心32樓嘉里控股有限公司

．赤鱲角航展道航天城停車場內的海悅建築工程有限公司臨時辦公室

任何在2021年2月18日至3月3日期間，曾在以下指明地方工作或值勤的人，以及就讀的學生，須於3月5日或之前接受檢測：

．觀塘秀豐街5號秀明小學

任何在2021年2月17日至3月2日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月4日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．新蒲崗彩虹道48-56號/衍慶街60-64號麗景樓

．西貢大學道1號香港科技大學教職員宿舍7座

．沙田得基街1號沙田第一城第10座

．油尖旺塘尾道85-95號/通州街2-16號長豐大廈

．油尖旺廣東道3號馬哥孛羅香港酒店

．將軍澳培成路15號蔚藍灣畔第3座

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．沙田穗禾路1號豐利工業中心4樓5B室基業（周氏）工程有限公司

資料來源：政府新聞公報

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