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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (07:49)

本港周三（3日）新增14宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月25日至3月3日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月3日報道：增14確診8宗源頭不明

○油尖旺區

盈豐商業大廈 Ebeneezer's Kebabs & Pizzeria

國際廣場 南海一號

香港九龍諾富特酒店

新世紀廣場

海運大廈

美麗華廣場

K11 MUSEA 名潮食館

○深水埗區

南昌街117號地下 賓墟快餐廳

○觀塘區

如心艾朗酒店

安達商場南翼

安泰邨安泰商場

創紀之城5期 京饌、Table 18 Bar & Restaurant

○九龍城區

九龍城廣場 馥苑海鮮酒家

晴朗商場

啟德郵輪碼頭 紙飛機親子餐廳

○荃灣區

周氏大廈 大良鴻輝記

海之戀商場 WM Café & Bar

荃新天地1期 鮮芋仙

○沙田區

馬鞍山廣場

置富第一城 台灣麵

○大埔區

比華利山別墅會所

○元朗區

祥發大廈 傷心酸辣粉

冠煌樓地下 永順食店

○屯門區

海趣坊 稻香

○西貢區

厚德商場

新都城中心3期 洪記粥品

香港科技大學 UniBistro and Bar

PopCorn Greyhound Café

東港城

○灣仔區

柏寧酒店

旭逸雅捷酒店．灣仔

王子酒店 紅花會

香港崇光百貨

時代廣場

希慎廣場

銅鑼灣廣場2期 牛大人

○中西區

大館 樂茶軒

好利商業大廈 The Port LKF

○南區

置富南區廣場

○東區

北角海逸酒店

興華商場 大快活、民華餐廳、麗香園冰室

新翠商場 一粥麵、美心MX

H21商場 明星金閣

永利中心 群記爽腩店

資料來源：衛生防護中心（截至3月3日）

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