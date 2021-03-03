名潮食館群組現第三代傳播　餐廳空調濾網等驗出新冠病毒 (23:18)

本港今日（3日）新增14宗新型冠狀病毒確診，源頭不明個案佔六成。K11 MUSEA名潮食館群組出現第三代傳播，為黃頌仁醫務所確診病人的家人，曾與該病人到酒店Staycation（住宿度假）。衛生署回覆，名潮食館48個環境樣本中有3個對新冠病毒呈陽性，包括地下一層食客用餐區的空調濾網、茶水間鋅盆渠管內部和茶水間手推車扶手。
觀塘秀明小學員工確診 教職員及學生須強制檢測
此外，今日有11個大廈或場所納入強制檢測，包括位於觀塘的秀明小學。據衛生署資料，一名被列為本地個案相關、無病徵的23歲女子，曾於3月1日到訪秀明小學，她亦在傳染期去過尖沙嘴K11 MUSEA。
要強制檢測的5個工作場所，包括23歲染疫市場策劃員任職的健身中心Pherform Limited，該中心位於中環雲咸街15至17號萬祥大廈2樓；另有九龍灣宏遠街一號九龍20樓理光（香港）有限公司、青衣招商局物流中心DHL Express（Hong Kong）Limited、鰂魚涌嘉里中心32樓嘉里控股有限公司，以及赤鱲角航天城停車場內的海悅建築工程有限公司臨時辦公室。
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