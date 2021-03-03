理工大學衝突11人涉暴動罪　官批6被告保釋申請　　 (19:45)

案件分兩案處理，首案被告、報稱學生的余文博（20歲）被控兩項暴動罪，控罪指稱他分別於2019年11月17和18日，在理工大學以及理工大學外的暢運道連同其他人參與暴動。他另被控在公眾地方管有一個能發出激光光束的裝置，以及抗拒警務人員23249。

另一案被告共10人，依次為無業的黃貴鴻（22歲）、學生莫紫微（21歲）、售貨員許銘晉（20歲）、學生明子軒（17歲）、售貨員陳嘉鋒（24歲）、文員方穎雯（26歲）、無業鄭卓琳（22歲）、學生伍秀妮（17歲）、學生謝源紹（24歲），以及學生朱健君（23歲）。他們全被控於2019年11月18日在理工大學外的暢運道連同其他人參與暴動，謝源紹另被控一項無牌管有無線電通訊器具罪。

其中黃貴鴻、許銘晉、明子軒、伍秀妮、謝源紹及朱健君獲准保釋，其餘5名被告須還押候訊。

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