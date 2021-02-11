721襲擊案｜事主：被告鄧英斌手持木棍指嚇車廂內市民　白衣人施襲時車廂內有小孩 (18:45)

C憶述，當晚他與友人、證人K一同乘坐西鐵，於近11時到達元朗站。當時列車數分鐘仍不關門，他看到月台有人手持一袋衣服，叫穿黑衣的人換衣服才去下層。此時車站廣播宣布列車受阻未能開出，之後有超過40名手持武器的白衣人衝上月台。C表示，白衣人手上有木棍、藤條、竹刀及玻璃樽等。

C隨即躲進車廂，白衣人揮木棍擊打車廂內的人，並向車廂擲玻璃樽及紙包飲品，C自己被一名穿粉色衣服的男子用木棍擊打，施襲過程歷時超過10分鐘。事後C到醫院驗傷，發現右臂、右手、右腿有觸痛及擦傷。

庭上播放由證人K拍攝的片段，見到車廂內的人舉傘擋住白衣人的攻擊，片段充斥尖叫聲和哭泣聲，有人不斷高叫「走呀」、「停手呀」、「唔好打呀，有細路呀」。C補充，當時車廂內有一名小孩。

C指出，當時鄧英斌手持棍狀物，指嚇車廂內的人，但他沒有進入車廂。控方播放形點II的閉路電視片段，顯示鄧英斌手持木棍，與大批白衣人一同跑入元朗站。

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