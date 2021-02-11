35＋大搜捕｜民主派初選47人案　至少10被告需作補充陳辭　官押後明續審【短片】 (22:28)

【23:15】被告於晚上11時許陸續被押到荔枝角收押所。

【22:28】多輛囚車已駛離法院，另有一輛救護車離開法院。

【21:25】一輛囚車駛離法院。法院外仍有不少支持者留守，等候囚車駛出。

【20:32】蘇官表示，目前最少10名被告需自行陳辭或透過法律代表進行補充陳辭，決定押後至明早10時再開庭處理，屆時將先聽取辯方陳辭，其後聽取雙方就法庭應否豁免傳媒報道保釋程序的議題作陳辭。

徐子見的法律代表表示，徐仍在醫院留醫，預計兩日後才能出院。

【20:23】晚上再續開庭，何桂藍和楊雪盈同樣終止其大律師繼續代表她們；料二人將自行作補充陳辭。

【19:18】在傍晚聆訊，原代表譚文豪、郭家麒、楊岳橋和李予信的資深大律師梁家傑，以及代表林卓廷的大律師譚俊傑先後向法庭表示，上述5名被告已終止委聘他們作為代表律師，5人將在沒法律代表的情況下繼續應訊。5人之後逐一自行向法庭陳辭。

楊雪盈的法律代表在庭上表示，楊雪盈剛獲醫生批准出院，將返回法庭應訊。目前先休庭至晚上8時讓各人用膳。

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