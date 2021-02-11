六旬漢打科興疫苗後亡　專家：與疫苗接種無直接關係　料心肌梗塞致死　疫苗計劃會繼續 (20:02)

孔繁毅表示，因今次事件與疫苗無直接關係，故疫苗接種計劃會繼續，亦鼓勵長者或高危者繼續接種。他亦稱，委員會會等待詳細解剖報告，再總結死亡事件和疫苗的因果關係。

孔繁毅：接種者有責任睇自己身體狀況

孔繁毅表示，「（疫苗）接種者有責任睇自己身體狀況」，醫護為市民接種疫苗前，會建議有藥物敏感的人先諮詢家庭醫生及前往過敏門診接受診斷；接種者諮詢家庭醫生時，亦有責任反映身體狀況，例如未能控制的糖尿病等。

他稱今次死者病歷顯示其本身情況「好高風險，亦可能是本身長期病患控制得不好的人」，故有責任找家庭醫生了解是否適合接種疫苗。

對於死者接種疫苗時有否向醫護透露身體狀況，孔繁毅稱專家委員會沒有任何資料，但相信護士有問他有無過敏史，「護士不需問病人的病歷，因病人本身是自己行入去接種疫苗」，稱今次「不應講是任何人的責任，只是不幸事件」。

死者有嚴重吸煙習慣 疑有缺血性心臟病

專家委員會共同召集人李卓廣稱，資料顯示死者生前有嚴重吸煙習慣、有高血壓及高血脂，亦疑有缺血性心臟病，「應該處理好這些問題才去做（接種疫苗）」。他表示，最終解剖報告要一、兩周後才有，「不排除有整體報告後有其他結論」。

該男子2月26日在官涌體育館接種科興新型冠狀病毒，2月28日死亡，醫管局延至昨晚（3月2日）才通報衛生署，衛生署昨晚公布事件。

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