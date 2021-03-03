旅發局：斥1億重整內地策略　建立大灣區旅遊品牌 (18:05)

程鼎一表示，去年11月起全面審視香港旅遊定位，訂立長遠宣傳策略，另研究在盛事加入大灣區元素，如香港單車節可否設港珠澳大橋路段，「今年或者可小試牛刀」；他亦稱，會延續「大城小區」推廣，將介紹西九龍，配合即將落成的M+博物館及香港故宮文化博物館。

被問到會否太側重內地客市場，程鼎一解釋，因地理位置較近，料香港與大灣區重開關口機會較大，亦相信香港旅遊重啟初段，會較注重周邊地區及大灣區，但不代表長遠只注重內地客。

旅發局又提到，當疫情穩定後，將推全新「賞你住」及第二輪「賞你遊香港」，市民消費滿800元，即可獲「賞你住」500元酒店折扣或「賞你遊香港」免費參加旅行團名額一個。程鼎一說去年第一輪「賞你遊香港」的1萬個名額，於一周內全數送出；第二輪加至2萬個名額，「賞你住」的名額亦有2萬個，兩個項目合共斥資約2000萬元。

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