5歲女童被虐亡　生父繼母控謀殺　控方︰事主常遭藉遊戲施虐　身上逾130傷口 (15:51)

被告為女童的生父（現年29歲）、繼母（30歲）及繼外婆（56歲）。控罪的事主為案發時5歲的女童Z和其胞兄、案發時8歲的男童X。法官頒下匿名令，禁止記者報道被告和事主等人的資料。

控方開案陳辭指出，生父和繼母從2017年8月起和Z和X同住，經常以「飛高高」和「扮超人」遊戲向兩兄妹施虐。「飛高高」遊戲是指生父抓住孩子的腋下，凌空拋上天花板，即使孩子不斷叫停，生父都不停止，繼母則在旁鼓勵。至於「扮超人」，生父和繼母一同抓住小孩的手腳兩邊搖晃，兩人沒有鬆手，但小孩以為要被拋擲出去，會不斷哭叫。控方稱，有證據顯示Z死前一日，兩被告不顧Z身體虛弱，仍繼續將她「飛高高」。

控方稱，在2017年8月至2018年1月間，兩被告不時要求Z和X通宵罰站，並以藤條和拖鞋責打他們。直至2018年1月6日，女童Z送院身亡，醫生發現她死於敗血病，源於身體器官受嚴重感染。

至於事主繼外婆，控方指稱她沒有阻止其餘兩名被告向小孩施虐，而且兩兄妹肚餓時，外婆沒有給予足夠食物。

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