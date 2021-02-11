721襲擊案｜事主：被告粗口罵林卓廷「搞亂晒」　市民見白衣人衝入閘後逃跑險人踩人 (15:35)

B憶述，當時大堂有白衣人嘗試用藤條襲擊閘內的人，不久後白衣人衝入閘內，閘內市民沿樓梯逃上月台。B形容當時「樓梯迫滿人，啲人好驚湧晒喺到」，白衣人之後亦衝上月台。

控方播放車廂襲擊的片段，指出畫面見到首被告王志榮在車門手持藤條，B表示，他印象中首被告曾以粗口罵林卓廷，庭上播放的片段聽到有聲音說「係你呢條X街，X你老母，搞亂晒」。B續稱，隨後5至6名白衣人走入車廂，以藤條及木棍襲擊車廂內的10多人，當時情況混亂，身邊人尖叫，他自己都「好驚」。

辯方問事主有否戴防具 遭質疑後認無關 官：唔關事你又問

B指出，他亦遭受白衣人以藤條攻擊，醫療報告顯示，他頸部有觸痛、擦傷及血腫，右前臂有擦傷。代表第七被告鄧英斌的大律師謝英權問B，當時有否攜帶頭盔及雨傘等防具，B說沒有。控方質疑問題與證人何干，謝英權回應稱「唔關呢個證人事㗎」，法官聞言後笑稱「唔關事你又問」。

不認罪的6名被告分別為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基，他們否認暴動罪及有意圖而傷人罪等6項罪名。

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