羅健熙申覆核稱區議會秘書離場違例　高院受理批司法覆核許可 (15:20)

申請人為羅健熙，答辯人為南區區議會秘書葉偉思。法官周家明在裁決書先指出，根據《區議會條例》第61條(a)(i)及(ii)，區議會向政府提供意見的範圍包括「影響有關的地方行政區內的人的福利的事宜」及「有關的地方行政區內的公共設施及服務的提供和使用」。周官續引用民政事務局的文件指出，區議會亦可就跨區事宜提供意見，故認為涉案的議程初步看來是在區議會提供意見的範圍內。

周官續稱，申請人指控答辯人的行為，包括未有向各南區區議員派發該議程的文件、未有準備及上載該議程的會議紀錄，未有準備和上載涉該議程的會議錄音，而答辯人未有爭議這些均本應為秘書的工作職責，故此假若該議程確為符合區議會可提供意見的範圍，答辯人便有機會違反其職責。

周官另指出，即使答辯人一方爭論政府有否法定責任就某事項諮詢區議會，亦與其秘書職責無直接關係，因此認為案件有可爭拗之處，決定批出司法覆核許可。

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