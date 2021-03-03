新冠肺炎｜今增14確診8宗源頭不明　不設疫情記者會 (14:16)

截至今日（3日）凌晨零時，本港新增14宗新型冠狀病毒確診個案，全屬本地感染，包括8宗源頭不明，6宗與本地個案相關。今日衛生署不設疫情記者會。
8宗源頭不明個案：
．個案11035：23歲女市場策劃員工，居於九龍城啟晴邨滿晴樓，2月26日最後上班，未出現病徵，2月28日在社區檢測中心接受檢測，其後確診。
．個案11036：53歲女洗碗工人，居於葵盛西邨6座，最後上班日期為3月1日，未出現病徵，2月28日到社區檢測中心接受檢測，其後確診
．個案11038：34歲男安老院舍負責人，居於薄扶林置富花園富恆苑，一直在家工作，2月28日到社區檢測中心接受檢測，其後確診
．個案11039：34歲男影印機銷售員，居於馬鞍山錦豐苑錦蘭閣，最後上班日期為2月24日，同日咳嗽，3月1日的樣本檢測結果呈陽性
．個案11040：67歲家庭主婦，她於3月1日咳嗽和發燒，同日到播道醫院求診，樣本檢測結果呈陽性
．個案11041：47歲家庭主婦，居於旺角君柏1座，2月28日流鼻水，3月1日樣本檢測結果呈陽性
．個案11044：69歲退休漢，居於柴灣興華（二）邨裕興樓，2月27日頭痛，3月1日樣本檢測結果呈陽性
．個案11047：53歲女秘書，居於將軍澳日出康城緻藍天第二座，最後上班日期為3月2日。她2月22日咳嗽和喉嚨痛，3月1日的樣本檢測結果呈陽性
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