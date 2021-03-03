35＋大搜捕｜初選47人案續審　辯方建議准傳媒報道部分保釋申請內容 (14:05)

其中一名辯方大律師馬維騉開庭後表示，有記者向他查詢《刑事訴訟程序條例》第9P條中「對報道保釋法律程序的限制」條文，認為法庭可基於社會公正的考慮，行使酌情權提出有關限制，認為本案涉及《港區國安法》條文，假如有傳媒對外報道，將對社會公正，以至政府均有很大利益。

他又指出，明白被告的私人狀況或對審訊有關鍵作用，認為法庭可同時禁止傳媒報道被告及其家庭成員的私人狀況，包括定罪紀錄、教育程度、經濟狀況，以及所有醫療紀錄，辯方亦可草擬有關條件予法庭作參考。

代表控方的副刑事檢控專員（特別職務）楊美琪則對建議表示極大憂慮，認為做法對控辯雙方均不公平，假如報道為審訊帶來負面影響，有關結果亦無法挽回，認為申請「天馬行空」。她又稱，案件目前仍在調查當中，「不能排除其他嫌疑人alert（警惕）咗，作出舉動妨礙investigation（調查）嘅狀況」，導致調查被妨礙，又形容庭上曾講述某些政治信念，「曾幾何時cause（引致）咗不需要嘅sentiment（感情）、emotion（情緒）喺法庭，對整個司法程序不方便、不公平。」

總裁判官蘇惠德表示，過往國安法的案件中，有關法官除提及公眾利益的考慮外，亦顧及日後審訊的公正，以及保障各被告利益的需要，最終押後至下午2時半再訊，屆時先處理保釋申請陳辭，再處理有關申請。

另外，由於法庭座位數目不足，記者及被告家屬連日也在另一個法庭觀看直播，惟今日直至眾被告步入犯人欄，直播聲響仍一直被關掉。多名記者要求法庭「開咪」，並質疑與以往做法有異。有法庭工作人員稱要正式開庭才會開咪，司法機構的新聞主任則表示將作出書面回覆。

本身為大律師的吳靄儀同樣身處延伸法庭，批評做法有問題，「法庭都冇辦法控制自己嘅程序，我哋仲有司法獨立咩？」

根據過往做法，記者和公眾可在法庭正式開庭前進入延伸法庭等候聆訊開始，其間可以透過直播觀察被告的神情和舉動，亦可留意庭內會否出現特別情況；即使法庭因座位數目不足而開設延伸法庭予記者和公眾旁聽，亦不會刻意將法庭內的收音設施調作靜音。

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