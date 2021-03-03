新冠疫苗｜長者如常接種科興疫苗　接種者：要自己衡量風險 (14:35)

從事電腦行業的60歲李先生稱自己有高血壓病史，但對科興疫苗不表擔心。他稱接種流感疫苗30多年一直相安無事，認為中國的國藥疫苗（註：國藥疫苗與科興疫苗為兩種不同疫苗）有30多年歷史，技術「好Skillful」，過億人接種未見有問題。他稱自己不會做美國新技術（BioNTech為德國藥廠）白老鼠，質疑「美國嗰隻死得人仲多，美國嘢一定好啦咩？」又呼籲記者「你都應該快啲打」。

60歲接種者Annie亦稱自己有高血壓病史，但仍放心接種疫苗。她認為該死亡個案「咁多病控制得唔好，可能係支氣管炎啲菌入咗心臟」，相信好好控制血糖和血壓便沒有問題。對於有其他接種者出現副作用，Annie稱有過億人已接種疫苗，認為「唔使驚，呢啲係好少數」。

今早到觀塘社區健康中心覆診、70歲的Ricky則沒有接種科興疫苗，他稱長者常有「三高」問題，接種疫苗有風險，「唔應該搵命搏」，自己就會出埠才考慮接種疫苗毒。

在另一科興疫苗接種中心官涌體育館，亦有不少市民如常打疫苗。曾做「通波仔」手術的72歲陳先生對於出現死亡個案不太擔心，他認為新疫苗一定有風險，「要自己衡量風險」，長期病患且病情不穩「唔應該打」。

他說自己情況穩定，接種中心醫護問他有無長期病患，他透露曾有心臟問題，並即場致電家庭醫生「再確認（風險）」，醫生說他的情況可接種疫苗，故決定如常接種。

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