35＋大搜捕｜茶餐廳負責人送食物到法院　張超雄批政府將爭取民主港人「吊起嚟打」 (11:55)

早上10時許，法院外的市民需使用「安心出行」或登記個人資料，並分批進入法院，約40名軍裝警員在法院外戒備。立法會前議員張超雄到場聽審，他認為《港區國安法》下被告難保釋，批評政府利用此剝奪47人的自由做法不文明，「明顯是政治打壓，將積極爭取民主的港人吊起嚟打、示眾，威嚇其他人」。「天水連線」元朗區議員林進連續3日到法院聽審，他說近日天氣清涼，不少被告衣物不足，加上面對漫長的審訊，形容是很長的煎熬。

早上11時許，法院外已有約70人排隊等候，琦興茶餐廳負責人黃先生與員工將數十份三文治及飲品送到法院外，過去兩日他從食客口中得悉法院的情況，故今日主動送食物，希望身體力行支持法院內外的人。

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