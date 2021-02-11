BioNTech復必泰疫苗今早起預約　80歲伯伯：打針盼減染疫風險　完成撰寫家族史 (12:38)

80歲張伯伯預約打復必泰疫苗，發現最近的接種中心為荔枝角公園體育館，但他沒有手機，亦不知道體育館在何處，「我腰痛，腳又行唔遠，咁遠我未必會去打」，希望政府開放更多接種中心。他從2008年起撰寫家族史，希望有生之年可寫完三本，現時尚差一本，故預約打疫苗，減低染疫風險。

67歲婦：丈夫打科興以「分散風險」

已退休的67歲林女士特意選復必泰疫苗，稱該疫苗保護率較高，朋友都建議打「復必泰」，「等好耐啦，終於開放預約」。被問及有人打科興疫苗兩日後死亡，她說「有啲擔心」，但該人有長期病患，自己則身體健康，相信出現嚴重副作用的機率低。她透露，其丈夫選擇科興疫苗以「分散風險」，「驚有咩事，邊個照顧對方？」

另外，郵局職員表示，昨日（2日）收到公務員事務局指示，今日起落實新措施，70歲長者只需出示陪同者的身分證副本（電子影像亦可），以及讓他們簽署「網上預約同意書」，陪同者毋須親身到場預約。

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