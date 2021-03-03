新冠肺炎｜強制檢測大廈、工作場所名單（3月2日更新版） (09:10)

任何在2021年2月17日至3月2日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月4日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．新蒲崗彩虹道48-56號/衍慶街60-64號麗景樓

．西貢大學道1號香港科技大學教職員宿舍7座

．沙田得基街1號沙田第一城第10座

．油尖旺塘尾道85-95號/通州街2-16號長豐大廈

．油尖旺廣東道3號馬哥孛羅香港酒店

．將軍澳培成路15號蔚藍灣畔第3座

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．沙田穗禾路1號豐利工業中心4樓5B室基業（周氏）工程有

限公司

任何在2021年2月16日至3月1日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月3日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．荃灣鱟地坊48-52號祐建樓

．油尖旺廣東道887-889號海威大廈

．葵涌荔景邨樂景樓

．葵涌興芳路177號葵芳邨葵安樓

．觀塘秀明道101號秀茂坪邨秀逸樓

．西貢菠蘿輋萬壽新村第1台3號

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．中環德輔道中19號環球大廈3樓319室LBC Express（中環分行）

．元朗裕景坊8號同益大廈2樓203室LBC Express（元朗分行）

．葵涌葵昌路51號九龍貿易中心第2座13樓立信集團管理有限公司

．合約編號HY/2014/07-中九龍幹線-啟德西地盤

．葵涌大連排道192-200號偉倫中心第2期25樓佳能香港有限公司

任何在2021年2月25日至2月28日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月3日或之前接受檢測：

．將軍澳寶寧里2號將軍澳醫院4S病房

任何在2021年2月22日至2月28日期間，曾身處以下指明地方的人，須於3月3日或之前接受檢測：

．油尖旺埃華街105號A2地下黃頌仁醫務所

資料來源：政府新聞公報