土瓜灣兩公務員樓地段擬重建　居民促「原址原大」賠償　市建局：沿用現行收購政策 (08:50)

九龍城區議會轄下的市區重建工作小組昨（2日）討論公務員合作社樓宇地段重建事宜，市建局、地政總署及發展局均未有代表參與，只有公務員事務局派員出席。會上區議員一致通過要求政府研究原區安置方案動議。

目前「靠背壟道/浙江街」項目仍有9個合作社未散社。「靠美合作社」關注組召集人黃小姐表示，市建局一直要求散社才收購，但根據田土廳紀錄，樓宇地段是由合作社而非個別住戶擁有，促請市建局採用「單一發展業權」方案收購。

關注組：「原址原大」方案 賠償每呎1.5萬元

靠背壟道及浙江街重建項目關注組表示，「原址原大」方案折合賠償每呎約15,000元，批評市建局對外宣稱該方案賠償價達每呎33,640元是失實，目的是要營造居民貪心及局方財政承擔大的假象。

市建局：現金津貼連新單位 賠償每呎逾3.3萬元

市建局表示，「原址原大」方案下業主要求的4項現金津貼共約每呎11,140元，以及一個重建後實用面積1000呎的新單位，以現時市場價值估算，新樓呎價約22,500元，總計賠償達每呎33,640元，指出有關金額未計算業主要求擁有新建停車場的價值。