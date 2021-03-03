六旬漢接種科興疫苗後死亡　伊院：搶救時沒留意病人曾接種疫苗 (01:06)

伊院副行政總監（專業服務）陳偉文表示，死者患有糖尿病、高血壓及慢性支氣管炎，「看不到有特別數據」顯示血糖血壓控制得差，他抵達急症室時清醒但呼吸困難，並表示自己曾接種新冠疫苗，入住內科病房後情況急轉直下，醫護急救時「沒有仔細」看到他曾接種疫苗，臨牀判斷病人情況因慢性支氣管炎引致，故循此方向急救。

被問到院方為何於死者離世後兩天才通報，陳偉文否認瞞報事件，指出主診醫生搶救患者時沒有留意到他曾接種疫苗，至患者死亡後，院方高級醫生及管理層討論個案後，得悉死者曾接種疫苗，即使臨牀上認為與疫苗不良反應沒直接關係，仍通報衛生署。他承認溝通上可做得更好，但否認故意延遲通報。

衛生防護中心總監林文健說，不能在無證據確立因果關係時，就隨便叫停接種計劃，強調「接種效應遠遠大於風險」。對於會否呼籲有慢性支氣管炎的人暫停接種，他指患有嚴重不受控疾病的患者要留意，如果任何人不舒服，請教醫護人員最妥當。

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