新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:17)

本港周二（2日）新增13宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月24日至3月2日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月2日報道：增13確診4源頭不明 有患者居科大教職員宿舍7座、沙田第一城10座 「回港易」男子染疫
○油尖旺區
香港九龍諾富特酒店
The ONE 阿夫利拉麵
大全街57號地下 星洲總廚
柯士甸道118-120號 富都茶餐廳
K11 MUSEA 名潮食館、The Chamber
莊士倫敦廣場
○觀塘區
如心艾朗酒店
安達商場南翼
安泰邨安泰商埸
創紀之城6期 聘珍樓
創紀之城5期 京饌、Table 18 Bar & Restaurant
○九龍城區
啟德郵輪碼頭 紙飛機親子餐廳
逸．酒店
○黃大仙區
Mikiki 大家樂
○沙田區
置富第一城 台灣麵
富寶花園商場
○深水埗區
南昌街115號地下 賓墟餐廳
○荃灣區
荃新天地1期 鮮芋仙
海之戀商場 WM Café & Bar
○元朗區
祥發大廈 傷心酸辣粉
冠煌樓地下 永順食店
○屯門區
海趣坊 稻香
○西貢區
新都城中心3期 洪記粥品
香港科技大學 UniBistro and Bar
東港城 畔溪尚粵館
九龍東智選假日酒店
○灣仔區
柏寧酒店
旭逸雅捷酒店．灣仔
銅鑼灣廣場2期 牛大人
海華大廈 Pancake專門紗織
皇室堡 Dazzling Café
○中西區
大館 樂茶軒
國際金融中心商場 Blue Bottle Coffee
○東區
北角海逸酒店
糖廠街23號地下 MR & MRS FOX
資料來源：衛生防護中心（截至3月2日）
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕近7天確診者曾到訪食肆街市商場酒店名單一覽 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 編輯推介