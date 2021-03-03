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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:17)

本港周二（2日）新增13宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月24日至3月2日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月2日報道：增13確診4源頭不明　有患者居科大教職員宿舍7座、沙田第一城10座　「回港易」男子染疫

○油尖旺區

香港九龍諾富特酒店

The ONE 阿夫利拉麵

大全街57號地下 星洲總廚

柯士甸道118-120號 富都茶餐廳

K11 MUSEA 名潮食館、The Chamber

莊士倫敦廣場

○觀塘區

如心艾朗酒店

安達商場南翼

安泰邨安泰商埸

創紀之城6期 聘珍樓

創紀之城5期 京饌、Table 18 Bar & Restaurant

○九龍城區

啟德郵輪碼頭 紙飛機親子餐廳

逸．酒店

○黃大仙區

Mikiki 大家樂

○沙田區

置富第一城 台灣麵

富寶花園商場

○深水埗區

南昌街115號地下 賓墟餐廳

○荃灣區

荃新天地1期 鮮芋仙

海之戀商場 WM Café & Bar

○元朗區

祥發大廈 傷心酸辣粉

冠煌樓地下 永順食店

○屯門區

海趣坊 稻香

○西貢區

新都城中心3期 洪記粥品

香港科技大學 UniBistro and Bar

東港城 畔溪尚粵館

九龍東智選假日酒店

○灣仔區

柏寧酒店

旭逸雅捷酒店．灣仔

銅鑼灣廣場2期 牛大人

海華大廈 Pancake專門紗織

皇室堡 Dazzling Café

○中西區

大館 樂茶軒

國際金融中心商場 Blue Bottle Coffee

○東區

北角海逸酒店

糖廠街23號地下 MR & MRS FOX

資料來源：衛生防護中心（截至3月2日）

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