新冠疫苗｜六旬漢接種科興疫苗兩日後離世　入院被診斷支氣管炎　衛生署：未確定與疫苗有關 (23:26)

伊利沙伯醫院表示，該男病人於2月28日凌晨約1時30分，自行前往伊院急症室求醫，當時他清醒但呼吸困難，並表示曾於2月26日接種新冠疫苗。急症室醫生初步診斷病人患上支氣管炎，病人2月28日凌晨約3時被安排轉到內科病房繼續治療，其後情況迅速惡化，經搶救後延至當日早上約6時不治。院方稱，有關部門今日覆核該病人個案時，察覺病人曾接種新冠疫苗，按機制向醫院管理層、醫管局總辦事處及衛生署呈報。

據悉，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會將於明日（3月3日）開會討論事件。

許樹昌：事主吸煙有三高

中大醫學院內科及藥物治療學系主任許樹昌表示，事主有吸煙習慣，並有「三高」即高血壓、高血脂和糖尿病，這些都是出現心血管病的高危因素，其離世有可能與心血管疾病有關，要等待解剖確定死因。至於有「三高」者是否適合接種新冠疫苗，許樹昌稱若病情控制得好，可以接種，他個人則不清楚個別個案接種時病情控制的情況。

崔俊明：慢性病控制欠佳者 接種疫苗可致病情惡化

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，事件與接種疫苗相關的可能性較微，他解釋接種後會出現過敏反應的人當中，約80%會在接種後30分鐘內就出現過敏反應；20%人可能因身體免疫系統特殊情況，會在一、兩日後出現延遲性過敏反應。一般而言，有吸煙、酗酒的接種者出現副作用機率較其他人高；若慢性病控制欠佳，接種疫苗亦有可能令慢性病惡化。他認為港府需加強宣傳教育，提醒市民在慢性病病情受控制及穩定的情況下才接種新冠疫苗，若有疑問要諮詢醫護人員意見。

科興疫苗 相關報道：

84歲翁接種科興疫苗後頭痛血壓高送院 周二逾1.3萬人打針

新冠疫苗 相關報道：

復必泰疫苗明早9時起可預約 7間接種中心地址一覽

英政府：80歲以上長者接種一劑BioNTech 入院可能性減逾八成