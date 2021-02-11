721襲擊案｜男子乘西鐵回家受襲傷頭眼有重影　有事主接求助赴元朗站見血迹斷棍 (21:02)

D憶述，當晚他和朋友在元朗用膳後，欲乘坐西鐵回家，晚上約10時半到達元朗站。當時站內已有人聚集，有白衣人持棍，D於是在G出口觀察情況，直至安全才入閘。

D續稱，其後有橙衣女子在閘外，被穿粉紅色衣的男子持藤條襲擊，他上前隔開，半分鐘後有4至6名白衣人襲擊他，針對頭及身打了數分鐘。片段所見，當時5名白衣男包圍D，以藤條及雨傘襲擊他，又不斷揮拳狂毆， D一直抱頭捱打。

白衣人散開後，D獨自坐在地上，後來有人扶起他並帶他入閘，D向閘內的急救員求助，及後被送往博愛醫院。D的醫療報告指出，他頭皮及面部受傷，眼有重影；右前臂、右足踝及左腳有裂傷，其中右腳腕內側縫兩針，左腳脛縫兩針，右手前臂縫一針。

B供稱，當晚他得知元朗有人受襲，並收到市民求助，因工作所需，遂與同事乘西鐵到元朗站。抵達大堂後，發現地下有斷棍及血迹，他開始以手機直播。庭上播放該片段，片段拍到白衣人在車廂內施襲，時任立法會議員林卓廷嘴角流血受傷。

6名被告分別為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基，他們否認暴動罪及有意圖而傷人罪等6項罪名。

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