新冠肺炎｜逾10初步陽性9源頭不明　染疫健身室銷售員曾赴蘭桂坊酒吧 (18:13)

源頭不明的初步確診個案：

．23歲女子，居九龍城啟晴邨滿晴樓，為中環雲咸街15-17號一間健身室的銷售員，2月10日檢測陰性，2月26日最近一次上班，2月28日再檢測呈初步陽性；她於潛伏期及傳染期內曾去蘭桂坊酒吧「The Port」

．34歲男子，居薄扶林置富花園11座，為跑馬地崇恩老人院負責人，但沒有進入老人院工作，只在門口與職員交收文件，2月19日檢測陰性，2月28日再檢測呈初步陽性

．47歲家庭主婦，居石硤尾邨美薈樓，2月28日鼻塞，經美薈樓強制檢測驗出陽性

．67歲家庭主婦，與家人同住何文田亞皆老街君柏1座，曾與家人到九龍城馥苑飲茶

．35歲神州集運男客貨車司機，居鑽石山龍蟠苑龍璣閣，於2月28日感不適，最後上班日為3月1日，一名同事需檢疫

．53歲女子，居葵盛西邨6座，在荃灣川龍街8號大良鴻輝記工作，負責洗碗和樓面工作，2月13日檢測呈陰性，2月28日再檢測呈初步陽性

．34歲男子，居馬鞍山錦豐苑錦蘭閣，為影印機銷售員，於九龍灣宏遠街1號工作，因住所大廈有確診，他2月13日接受強制檢測結果呈陰性，2月24日最近一次上班，同日發燒

．69歲退休男子，居柴灣興華（二）邨裕興樓，2月27日頭痛

．53歲女子，居西貢緻藍天第2座，在九龍灣嘉里中心從事文職，2月22日開始咳