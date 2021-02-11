佔中九子上訴開審　戴耀廷「走兩場」　官關注笑言：又要聆訊至凌晨2時半？ (18:00)

9名上訴人包括戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。除朱耀明外，其餘上訴人今日均有到庭旁聽，其中戴耀廷由囚車押解上庭。開庭前，庭內有旁聽的人站起為9人祈禱，不久即被職員嘗試阻止。庭上戴耀廷的精神狀態不俗，其代表律師之一、港大法律學院首席講師張達明為他進行定罪上訴陳辭時，他不時翻閱手中的張達明陳辭重點。

今早先由張達明就戴耀廷的「串謀犯公眾妨擾罪」及「煽惑他人犯公眾妨擾罪」兩罪的定罪上訴陳辭。張達明強調，2014年佔中的情況與近年的示威不相同，是和平及只以人群聚集的方式作「純粹的公民抗命」，又指出「三子」原先選定佔中的地點及時間，均有將對公眾的影響減至最低，惟事件演變成2014年9月28日的情況屬「突發」（ad hoc），非於3人的計劃內，場面亦非他們能控制，強調3人未有串謀當天的事情。

張達明續稱，「佔中三子」發起佔中的初衷，只是為說服、鼓勵及啟發大眾對政改的關注，並非為了造成任何阻礙。張達明又說，戴耀廷當天沒有呼籲他人擴散至不同地方佔領，又認為若只以戴耀廷的言論就煽惑一罪定罪，會對言論自由造成寒蟬效應。

案件於下午約4時曾休庭約15分鐘，其後再開庭時，上訴庭副庭長麥機智向準備陳辭、代表陳淑莊的資深大律師彭耀鴻說：「我們不會聆聽至凌晨2時半」，示意彭耀鴻盡快完成陳辭。

聆訊完結前，麥機智主動提及戴耀廷於本案的保釋。張達明認為基於戴耀廷因另一案件而暫須還押，故認為可延長他在本案的保釋。代表律政司的副刑事檢控專員譚耀豪則表示，由於戴耀廷於本案保釋期間再另涉其他案，認為要撤銷保釋。麥機智最終表示，希望在上訴聆訊完結後才處理此事項，故續准戴耀廷保釋。

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