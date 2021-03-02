復必泰疫苗明早9時起可預約　7間接種中心地址一覽 (16:09)

預約期：3月10日至30日

7間復必泰疫苗接種中心：

．中山紀念公園體育館（西營盤東邊街北18號）

．西灣河體育館（西灣河筲箕灣道111號2樓）

．觀塘曉光街體育館（觀塘曉光街2號）

．教育局九龍塘教育服務中心（九龍塘沙福道19號）

．荔枝角公園體育館（荔枝角荔灣道1號）

．龍琛路體育館（上水馬會道155號）

．元朗體育館（元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓4樓）

疫苗接種中心運作時間：星期一至日，早上8時至晚上8時

五個優先群組：

．60歲或以上長者（陪同70歲或以上長者接種疫苗的人可接種，最多兩人）

．醫療服務場所工作人員及參與抗疫工作人員

．安老院／殘疾人士院舍院友及員工

．維持必要公共服務的人員

．跨境運輸、口岸、港口工作人員

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