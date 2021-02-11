新冠肺炎｜今增13確診4源頭不明　有患者居科大教職員宿舍7座、沙田第一城10座　「回港易」男子染疫 (16:40)

無源頭個案報稱住址：

．科大教職員宿舍7座

．沙田第一城10座

．彩虹道麗景樓

．秀茂坪邨秀康樓

相關個案報稱住址：

．深水埗通州街長豐大廈

．尖沙嘴馬哥孛羅香港酒店（屬Staycation住宿度假）

科大辦公室六旬漢確診 曾與內地返港染疫男子開會

其中一宗源頭不明個案為68歲退休男子，傳染期曾到科技大學一個辦公室工作，曾與同事打網球等，患者的密切接觸者已送入檢疫中心。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，該個案與一名內地返港的28歲染疫男子相關，兩人曾一同開會。

28歲男子於2月16日在深圳進行病毒檢測呈陰性，翌日使用「回港易」從深圳灣到港，在港居於坑口蔚藍灣畔3座，該座大廈居民需要檢測；於2月28日赴上海證實確診，會列為香港本地個案，暫未知在香港或內地感染，衛生防護中心會與深圳當局聯絡做流行病學調查。

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