新冠肺炎｜今增13確診4源頭不明　有患者居科大教職員宿舍7座、沙田第一城10座　「回港易」男子染疫 (16:40)

截至今日（2日）凌晨零時，本港新增13宗新型冠狀病毒確診個案，其中7宗屬本地感染，包括4宗源頭不明；6宗輸入個案。目前有逾10宗初步陽性，當中9宗源頭不明。
無源頭個案報稱住址：
．科大教職員宿舍7座
．沙田第一城10座
．彩虹道麗景樓
．秀茂坪邨秀康樓
相關個案報稱住址：
．深水埗通州街長豐大廈
．尖沙嘴馬哥孛羅香港酒店（屬Staycation住宿度假）
科大辦公室六旬漢確診 曾與內地返港染疫男子開會
其中一宗源頭不明個案為68歲退休男子，傳染期曾到科技大學一個辦公室工作，曾與同事打網球等，患者的密切接觸者已送入檢疫中心。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，該個案與一名內地返港的28歲染疫男子相關，兩人曾一同開會。
28歲男子於2月16日在深圳進行病毒檢測呈陰性，翌日使用「回港易」從深圳灣到港，在港居於坑口蔚藍灣畔3座，該座大廈居民需要檢測；於2月28日赴上海證實確診，會列為香港本地個案，暫未知在香港或內地感染，衛生防護中心會與深圳當局聯絡做流行病學調查。
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