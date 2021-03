47名民主派因涉組織或參與去年民主派「35+初選」,被警方國安處以「串謀顛覆國家政權罪」起訴,提堂聆訊今(2日)續。被告之一、阿布泰國生活百貨創辦人林景楠的facebook專頁,今早8時發布林景楠的女兒Jasmine畫作,帖文引述Jasmine道:「媽媽,爸爸在哪?我只想你和爸爸有時間跟我玩耍!(Jasmine : Mama where is my Daddy?I just want You and Daddy have times to play with me Mama!)」