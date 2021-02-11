35＋大搜捕｜楊雪盈facebook稱血壓偏低吊鹽水　料今晚繼續留院 (11:29)

楊雪盈facebook今早約10時半發文表示，經歷了通宵扣查後直接上庭，昨日中午12時進食後便上庭，凌晨零時方能用膳。警方於晚上7時訂晚餐，至晚上10時許安排進食，但由於再次開庭，故延至凌晨零時方能用膳。

由於審訊時間長，楊雪盈體力不支，流冷汗及暈眩耳鳴，曾失去意識數秒，現時留醫明愛醫院，目前血壓偏低，仍然無法進食，只能吊鹽水，預計今晚繼續留院。

文中又指出，昨晚留院期間警方曾不允許楊雪盈致電律師，直至今早9時許，律師才能親身探訪楊雪盈。楊雪盈說，特別感謝聲援47名被告的市民，尤其是當黃浩銘在庭上高呼「出面好多人，圍繞法庭」時，令她非常感動。

另一名昨日送院的被告、阿布泰國生活百貨創辦人林景楠，其facebook今早凌晨發文，員工們表示，已將林景楠的泰籍太太Bowie送回家，又稱她昨天全日在庭外看直播，因Bowie不諳中文，所以只能「估估吓」，非常擔心。

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