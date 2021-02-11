35＋大搜捕｜支持者批上庭安排不人道　劉慧卿：法律界醜聞　有人通宵留守聲援【短片】 (13:30)

【13:30】民主黨國際事務委員會主席劉慧卿在庭外見記者，對於昨日（1日）長達14小時的聆訊，她說：「47個人喎，你（法庭）要幾多時間？有人暈，有人又唔舒服要送院。」劉慧卿又稱事件成為法律界的醜聞。

【11:15】排頭位的13歲中一男生稱，他昨午2時已到法院，惟公眾籌已派完，故在外留守至今日凌晨5時，回家梳洗後再回到法院外等候。他稱「成晚只係恰咗兩個字」，通宵留守是因不滿國安法的實施，稱「幾辛苦都要頂落去，香港咁亂，要回復正常要靠我哋呢啲年青人」。他本來稱不太睏，惟不久即睡着。

天水連線成員楊先生排在第四，他批評安排不人道，斥「無理由安排一group人上庭，等嘅人辛苦、聽審嘅人辛苦、律師都辛苦，好唔人道！好唔人性！唔應該咁做，係折磨大家」。

楊先生又稱，昨日凌晨1時便到達法院，把取得的籌讓給家屬後一直留守在外。他稱有朋友為本案被告，本打算送囚車以表支持，「唔知望唔望到㗎，但想佢聽到把聲，今次判咗，可能幾年之後先聽到一句加油喇」。由於提訊未完，他與朋友在附近酒店住一晚，因擔心出現排隊黨，今早7時再回來排隊，他說：「唔係好瞓得着，香港都愁雲慘霧，有少少愧疚㗎。」

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