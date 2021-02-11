35＋大搜捕｜戴耀廷等現疲態　官准被告分批離庭　周三續審料定准保釋否【直播】 (21:36)

【21:36】目前庭內正處理何桂藍的保釋申請。

【21:00】蘇官表示看到部分被告非常疲累，甚至正在睡覺，他認為目前似乎未能完成所有保釋陳辭，故同時提出兩項建議：法庭可現在停止審理案件，並安排明早9時再訊；或容許部分較疲累的被告先離開，法庭再聽取兩名被告的保釋陳辭後押後明早再訊。

法庭聽取各方取態後，決定聽取李嘉達和鄒家成一方的保釋陳辭後休庭，其餘被告可分批離開。有被告一度稱「大部分（被告）想聽埋一齊離開」，蘇官則回應，他看到戴耀廷狀態疲累，但他不會阻止其他人留下。

庭上直播可見，不少被告已有疲態，戴耀廷不時倚着椅背，用手托頭聽審；伍健偉向後倚着犯人欄的玻璃睡覺；馮達浚低下頭、倚着牆壁入睡；其餘被告亦不時低頭，狀甚疲憊。

戴耀廷、區諾軒、毛孟靜、尹兆堅、趙家賢、袁家蔚、黃子悅、黃碧雲、楊岳橋和譚文豪等人已離開法庭；仍有24名被告留在庭內。

【20:00】法庭重新開庭，被告岑敖暉的法律代表表示，岑敖暉希望盡快完成案件，亦擔心法庭今日仍未能完成聆訊。蘇官回應稱，另一被告戴耀廷昨日開始出席聆訊，今早要到高等法院出席另一宗上訴案件，明早亦需再出庭應訊，擔心他「冇乜休息」，故計劃今晚10時休庭；預計明日（3日）下午5時多、待戴耀廷的上訴案件審結後，便可就是否准許被告保釋，以及是否批准律政司申請押後案件，有最終決定，明早本案亦可稍晚開庭。

【18:55】代表何啟明的大律師查錫我約下午5時半開始陳辭，他問蘇官「你一路寫嘢一路寫嘢未停過，使唔使休息10分鐘？」，蘇官回應稱不介意，但若一直下去，有人可能會不適或肚餓，「咁不如定一個時間食飯？」，建議若晚上7時未散庭，便休庭45分鐘，以及提出定一個時間完庭，「10點鐘最遲？」但警方稱未必可於晚上7時安排好被告的晚飯，故蘇官決定繼續聽取陳辭，以待警方確認安排晚飯的時間。至晚上近7時，蘇官稱各被告的晚飯已到，決定押後至7時35分再開庭。

另今日凌晨不適由法庭送院的梁國雄、楊雪盈、譚凱邦，以及今早因另一案件要在高等法院出庭的戴耀廷，較早時已回到庭上。

【17:23】代表徐子見的大律師李少謙透露，徐子見健康欠佳，胰臟有問題需長期服藥，並患有糖尿病，每日要注射2至3劑胰島素，因還押而無法注射胰島素，故現要留院。

【16:56】代表梁晃維及譚得志的大律師崔浩泉指出，昨晨8時多開庭，至今日凌晨2時才散庭，兩被告今早5時才離開法院，只有1至2小時休息後，今早8、9時又從荔枝角收押所被帶回西九法院，本聆訊對二人是「額外的肉體煎熬」，提醒法庭留意案件管理。蘇官隨即表示「今日唔會發生呢個情況，最多去到9點10點」。

【15:05】下午的提訊較原定開庭時間遲約30分鐘開始，於2時59分開庭。大律師黃瑞紅繼續為袁嘉蔚、吳敏兒及劉頴匡陳辭。下午休庭前，共22名被告完成保釋陳辭。另外，林景楠已出院，下午有出席聆訊。

【13:17】開庭後，代表袁嘉蔚、吳敏兒及劉頴匡的大律師黃瑞紅開始陳辭。至下午1時17分，總裁判官蘇惠德表示「似乎要食晏，如果唔食晏可能有另一個問題」，遂決定休庭至下午2時半。

【12:58】總裁判官蘇惠德甫開庭便指，被告徐子見、楊雪盈、譚凱邦、梁國雄及林景楠正在留醫，故缺席聆訊。另戴耀廷因今早要到高等法院出席上訴聆訊，他亦暫時缺席。

【12:16】案件原於早上11時半開庭，惟開庭時間過後，眾被告才陸續入庭及進入犯人欄，不少律師亦已到庭，部分要向被告索取指示。法庭於11時56分播出開庭提示錄音後，中午12時16分正式開庭。

【10:16】一眾被告陸續乘坐囚車，由荔枝角收押所抵達西九龍裁判法院。

【09:01】被告之一戴耀廷因今早要到高等法院出席佔中案的上訴聆訊，早上約8時20分由荔枝角收押所乘囚車前往高等法院。

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