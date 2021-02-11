35＋大搜捕｜初選47人涉串謀顛覆國家政權下午續審　22被告已完成保釋陳辭【短片】 (15:10)

【15:05】下午的提訊較原定開庭時間遲約30分鐘開始，於2時59分開庭。大律師黃瑞紅繼續為袁嘉蔚、吳敏兒及劉頴匡陳辭。下午休庭前，共22名被告完成保釋陳辭。另外，林景楠已出院，下午有出席聆訊。

【13:17】開庭後，代表袁嘉蔚、吳敏兒及劉頴匡的大律師黃瑞紅開始陳辭。至下午1時17分，總裁判官蘇惠德表示「似乎要食晏，如果唔食晏可能有另一個問題」，遂決定休庭至下午2時半。

【12:58】總裁判官蘇惠德甫開庭便指，被告徐子見、楊雪盈、譚凱邦、梁國雄及林景楠正在留醫，故缺席聆訊。另戴耀廷因今早要到高等法院出席上訴聆訊，他亦暫時缺席。

【12:16】案件原於早上11時半開庭，惟開庭時間過後，眾被告才陸續入庭及進入犯人欄，不少律師亦已到庭，部分要向被告索取指示。法庭於11時56分播出開庭提示錄音後，中午12時16分正式開庭。

【10:16】一眾被告陸續乘坐囚車，由荔枝角收押所抵達西九龍裁判法院。

【09:01】被告之一戴耀廷因今早要到高等法院出席佔中案的上訴聆訊，早上約8時20分由荔枝角收押所乘囚車前往高等法院。

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