新冠肺炎｜強制檢測大廈、工作場所名單（3月1日更新版） (10:00)

任何在2021年2月16日至3月1日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月3日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．荃灣鱟地坊48-52號祐建樓

．油尖旺廣東道887-889號海威大廈

．葵涌荔景邨樂景樓

．葵涌興芳路177號葵芳邨葵安樓

．觀塘秀明道101號秀茂坪邨秀逸樓

．西貢菠蘿輋萬壽新村第1台3號

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．中環德輔道中19號環球大廈3樓319室LBC Express（中環分行）

．元朗裕景坊8號同益大廈2樓203室LBC Express（元朗分行）

．葵涌葵昌路51號九龍貿易中心第2座13樓立信集團管理有限公司

．合約編號HY/2014/07-中九龍幹線-啟德西地盤

．葵涌大連排道192-200號偉倫中心第2期25樓佳能香港有限公司

任何在2021年2月25日至2月28日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月3日或之前接受檢測：

．將軍澳寶寧里2號將軍澳醫院4S病房

任何在2021年2月22日至2月28日期間，曾身處以下指明地方的人，須於3月3日或之前接受檢測：

．油尖旺埃華街105號A2地下黃頌仁醫務所

任何在2021年2月15日至2月28日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月2日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．觀塘安秀道20號安泰邨智泰樓

．觀塘曉光街44號富華閣

．觀塘曉光街21號曉麗苑曉暉閣

．觀塘月華街28-30號泰康樓B座

．柴灣環翠道18號興華（二）邨裕興樓及樂興樓

．灣仔菲林明道21-29號／駱克道204-210號三元大廈

．山頂加列山道41號明德國際醫院員工宿舍

．馬灣珀麗路8號珀麗灣第6座

．馬灣珀麗路8號珀麗灣第26座

．屯門友愛路4號友愛邨愛智樓第2座

．油尖旺大角嘴道84-86號九龍珀麗酒店

．元朗教育路88號寶城洋樓

．油尖旺大南街74-76號

．觀塘曉光街42號曉華大廈

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．觀塘駿業街56號中海日升中心38-39樓建造業議會

．灣仔駱克道382號旭逸雅捷酒店（灣仔）

．銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店

．油尖旺彌敦道348號香港九龍諾富特酒店

．金鐘道89號力寶中心1座15樓夏禮文律師行

其他（曾在此工作或值勤的人，以及就讀的學生）

．油尖旺海帆道22號官立嘉道理爵士中學（西九龍）

資料來源：政府新聞公報

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