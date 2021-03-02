港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:38)

本港周一（3月1日）新增14宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月23日至3月1日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月1日報道：增14宗確診　5宗為源頭不明　不設疫情記者會

○油尖旺區

海運大廈

尖沙嘴中心

奧海城1期 大家樂

美麗華廣場 國金軒

香港九龍諾富特酒店

The ONE 阿夫利拉麵

奧柏．御峯 彩翠軒酒家

大全街57號地下 星洲總廚

大全街12-18號 金家樂茶餐廳

柯士甸道118-120號 富都茶餐廳

K11 MUSEA 名潮食館、The Chamber

莊士倫敦廣場

○觀塘區

德福廣場1期

順利邨體育館

如心艾朗酒店

安達商場南翼

安泰邨安泰商埸

創紀之城6期 聘珍樓

淘大商場3期 Domon居酒屋

創紀之城5期 京饌、Table 18 Bar & Restaurant

○九龍城區

逸．酒店

何文田廣場 吉野家

○黃大仙區

Mikiki 大家樂

彩虹唐樓地下 香港味道

○沙田區

富寶花園商場

新貿中心 華記食堂

○大埔區

太和街市

太和鄰里社區中心

○深水埗區

保安道市政大廈

泓景臺商場 君臨宴會廳

南昌街115號地下 賓墟餐廳

○荃灣區

荃新天地1期 鮮芋仙

海之戀商場 WM Café & Bar

三坡坊10-12號 潮興海鮮酒家

○元朗區

祥發大廈 傷心酸辣粉

冠煌樓地下 永順食店

○屯門區

海趣坊 稻香

置樂花園 大快活

○西貢區

東港城 畔溪尚粵館

九龍東智選假日酒店

○灣仔區

柏寧酒店

名店坊 小包包

旭逸雅捷酒店．灣仔

銅鑼灣廣場2期 牛大人

海華大廈 Pancake專門紗織

QRE Plaza 渝味曉宇重慶老火鍋

皇室堡 元氣壽司、Dazzling Café

○中西區

大館 樂茶軒

力寶中心1座

德輔道中19號環球大廈

國際金融中心商場 Greyhound Café、Blue Bottle Coffee

○東區

北角海逸酒店

電氣道市政大廈

糖廠街23號地下 MR & MRS FOX

○葵青區

九龍貿易中心

資料來源：衛生防護中心（截至3月1日）

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