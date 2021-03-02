新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:38)

本港周一（3月1日）新增14宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月23日至3月1日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月1日報道：增14宗確診 5宗為源頭不明 不設疫情記者會
○油尖旺區
海運大廈
尖沙嘴中心
奧海城1期 大家樂
美麗華廣場 國金軒
香港九龍諾富特酒店
The ONE 阿夫利拉麵
奧柏．御峯 彩翠軒酒家
大全街57號地下 星洲總廚
大全街12-18號 金家樂茶餐廳
柯士甸道118-120號 富都茶餐廳
K11 MUSEA 名潮食館、The Chamber
莊士倫敦廣場
○觀塘區
德福廣場1期
順利邨體育館
如心艾朗酒店
安達商場南翼
安泰邨安泰商埸
創紀之城6期 聘珍樓
淘大商場3期 Domon居酒屋
創紀之城5期 京饌、Table 18 Bar & Restaurant
○九龍城區
逸．酒店
何文田廣場 吉野家
○黃大仙區
Mikiki 大家樂
彩虹唐樓地下 香港味道
○沙田區
富寶花園商場
新貿中心 華記食堂
○大埔區
太和街市
太和鄰里社區中心
○深水埗區
保安道市政大廈
泓景臺商場 君臨宴會廳
南昌街115號地下 賓墟餐廳
○荃灣區
荃新天地1期 鮮芋仙
海之戀商場 WM Café & Bar
三坡坊10-12號 潮興海鮮酒家
○元朗區
祥發大廈 傷心酸辣粉
冠煌樓地下 永順食店
○屯門區
海趣坊 稻香
置樂花園 大快活
○西貢區
東港城 畔溪尚粵館
九龍東智選假日酒店
○灣仔區
柏寧酒店
名店坊 小包包
旭逸雅捷酒店．灣仔
銅鑼灣廣場2期 牛大人
海華大廈 Pancake專門紗織
QRE Plaza 渝味曉宇重慶老火鍋
皇室堡 元氣壽司、Dazzling Café
○中西區
大館 樂茶軒
力寶中心1座
德輔道中19號環球大廈
國際金融中心商場 Greyhound Café、Blue Bottle Coffee
○東區
北角海逸酒店
電氣道市政大廈
糖廠街23號地下 MR & MRS FOX
○葵青區
九龍貿易中心
資料來源：衛生防護中心（截至3月1日）
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