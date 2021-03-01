梁美芬倡設選舉「資格審查委員會」　評定參選人可否入閘 (21:15)

梁美芬表示，由資格審查委員會處理參選入閘資格，可減低以往有參選人簽署確認書，並當選進入區議會後，提出「港獨」及「自決」等言行的情況。

新華社發稿簡述兩日座談會情況，稱中央已廣泛聽取香港社會各界代表對完善愛國者治港有關制度的意見。報道引述香港廣東社團總會永遠榮譽主席陳永棋表示，愛國者治港是中央一以貫之的精神，並不是新政策，香港各界應該凝聚共識，結束爭拗，全面落實愛國者治港。

教聯會副主席鄧飛表示，近年從反國民教育到反修例風波，香港社會對教育界產生信心危機，他提出，應利用貫徹愛國者治港的機會，「在教育界撥亂反正」，令整個教育界與《基本法》和憲法規定的價值觀重新契合。

全國僑聯副主席盧文端稱，如果任由「攬炒派」佔領立法會，香港社會將永無寧日，希望盡快填補選舉等制度的漏洞，確保香港的管治權掌握在愛國者手中。

愛國者治港 相關報道：

夏寶龍點名促嚴懲黎智英戴耀廷黃之鋒 形容「反中亂港分子當中極端惡劣者」

沙頭角現「香港愛國主義教育基地」 同名私人公司2019年8月成立