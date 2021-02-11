夏寶龍點名促嚴懲黎智英戴耀廷黃之鋒　形容「反中亂港分子當中極端惡劣者」 (18:30)

國務院港澳辦主任夏寶龍上月22日出席全國港澳研究會的研討會，講述「愛國者治港」要求，《紫荊》雜誌3月號刊出夏寶龍當日發言全文，他除提及愛國者標準，又提及「少數反中亂港分子」的定義。壹傳媒創辦人黎智英、港大法律學院前副教授戴耀廷、前香港眾志秘書長黃之鋒被控違反《港區國安法》的案件仍在審理中，夏寶龍點名稱3人是「反中亂港分子當中的極端惡劣者」，明言不僅不能允許他們染指香港特別行政區的任何公權力，「還要對他們的違法行徑依法給予嚴懲」。
夏寶龍表示，令人擔憂的問題是反中亂港分子、港獨等激進分離勢力，通過各類選舉進入特區治理架構，包括立法會、特首選舉委員會、區議會等機構。他提到有的新當選區議員在辦事處張貼「藍絲與狗不得入內」標語、有人涉嫌協助反中亂港分子偷渡被捕；批評立法會曾出現拉布、有議員充當「黑暴」、「攬炒」分子的保護傘，提及反中亂港分子宣揚「真攬炒十步曲」，提出奪取立法會及特首選委會過半席位、進而選出他們推出的人當特首的奪權路線圖。夏寶龍指摘這些人目的是搞亂香港和內地，「顛覆中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度」。
夏寶龍提出，行政架構中擔任要職者必須是「堅定的愛國者」，稱目前最關鍵、最急迫的是要「完善有關選舉制度」；又說社會有聲音，要對香港公職人員「進行嚴格的審查把關」，堅決將反中亂港者拒之門外。