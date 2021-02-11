夏寶龍點名促嚴懲黎智英戴耀廷黃之鋒　形容「反中亂港分子當中極端惡劣者」 (18:30)

夏寶龍表示，令人擔憂的問題是反中亂港分子、港獨等激進分離勢力，通過各類選舉進入特區治理架構，包括立法會、特首選舉委員會、區議會等機構。他提到有的新當選區議員在辦事處張貼「藍絲與狗不得入內」標語、有人涉嫌協助反中亂港分子偷渡被捕；批評立法會曾出現拉布、有議員充當「黑暴」、「攬炒」分子的保護傘，提及反中亂港分子宣揚「真攬炒十步曲」，提出奪取立法會及特首選委會過半席位、進而選出他們推出的人當特首的奪權路線圖。夏寶龍指摘這些人目的是搞亂香港和內地，「顛覆中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度」。

夏寶龍提出，行政架構中擔任要職者必須是「堅定的愛國者」，稱目前最關鍵、最急迫的是要「完善有關選舉制度」；又說社會有聲音，要對香港公職人員「進行嚴格的審查把關」，堅決將反中亂港者拒之門外。

詳情：《紫荊》雜誌3月號：夏寶龍關於落實「愛國者治港」致辭​全文