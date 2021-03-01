袁國勇：名潮食館輸送鮮風管道窄　料空氣流動低致短距離空氣傳播爆發 (17:29)

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆發的新型冠狀病毒感染群組，截至今日（3月1日）累計48人確診，商場亦有其他店舖出現確診個案。港大微生物學系講座教授袁國勇今午到該商場視察，他稱名潮食館地下一層的鮮風輸送管道較窄，空氣流動甚低，有空氣不流動的死位，加上環境較擠迫，相信爆疫原因最可能是地下一層出現短距離空氣傳播爆發。
袁國勇稱，名潮食館共有兩層，分別是一樓及地下，而所有個案都出現在地下一層。他指出該層量度到的鮮風量，僅達申請牌照時列明的正常鮮風量三分一，形容情況很不理想，若空氣不流通、流量差，便有短距離空氣傳播的風險，故推斷群組爆發最有可能因此發生。
袁國勇又指出群組爆發的第二個可能性，他表示名潮食館地下與一樓各有茶水間，但地下的茶水間除用作沖茶，亦擺放用過的碗碟、食客吃剩的食物等，或因沖茶員工曾觸碰受污染的食具造成交叉傳播。他呼籲食肆做好空氣流通，敦促業界嚴格執行分開員工負責送餐及執枱，避免交叉感染。
袁國勇表示，商場公用地方空氣無問題，廁所衛生及抽風亦好，商場基本上是安全。他亦稱，伊利沙伯醫院醫生龍振邦將會協助進行基因排序，以調查商場內Lilium by Gitone、Twinkie Cookies及Cartier出現的3宗確診個案是否與名潮食館群組有關。
食環署：3月4日起餐飲處所須設執枱專員
食環署副署長黃淑嫻表示，將要求餐飲處所在3月4日起安排執枱專員，亦會要求加強換氣率至每小時6次，如不能達到這建議水平，需安排合格空氣淨化設備作替代方案，爭取業界4月底前達到要求。
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