中大與學生會割席｜朔夜閣員總辭　稱收死亡恐嚇　中大高層暗示「搞埋其他中央學生組織」【多圖】 (20:30)

林睿睎稱，包括學生事務處在內的中大高層曾接觸內閣，暗示他們要在上任前辭職，「否則會搞埋學生會代表會及其他中央學生組織」。他說，內閣不少成員及其親友收死亡恐嚇，令內閣不得不撤回參選文件，此舉令「朔夜」的民意授權失效，故需就此負政治責任，全體辭職。他強調，撤回參選文件並非與校方有「枱底交易」，以換取校方撤銷針對學生會的決定。

內務副會長何思珩稱，期望內閣總辭能喚起社會關注及中大成員的反抗，內閣正研究法律行動回應校方決定。她說，內閣成員「守不住及承接不到中大學生會一直以來的反抗意志及精神」，向歷屆學生會成員致歉。

中文大學於2月25日表示，將暫停為學生會代收學生會會費、要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任等。其後「朔夜」於2月27日回應，正式撤回參選宣言及政綱等有關文件。

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