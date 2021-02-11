35＋大搜捕｜控方副刑檢專員稱早上6時起牀　申周二再訊遭拒　官准部分控辯代表及被告離庭用膳 (23:11)

【23:11更新】至晚上11時，案件仍未審理完畢，目前正處理各被告的保釋申請。代表控方的副刑事檢控專員（特別職務）楊美琪一度表示，自己今早6時起牀，早上8時多到庭，希望能稍作休息，並一度提出明日（2日）再訊。辯方則反對將案件押後處理，代表被告楊岳橋、譚文豪、郭家麒和李予信的資深大律師梁家傑表示，自己同樣很餓，捱餓的不只控方。

審理案件的總裁判官蘇惠德決定繼續處理保釋申請，但容許部分控方、被告和法律代表離開用膳，楊美琪最終於晚上近11時離開「放飯」。

律師欲帶文件入法院被捕 警指阻差未能出示身分證明文件

另外，晚上9時許，一名姓丘男律師越過警方封鎖線，稱需要帶同文件進入法院，警員要求查看文件時，丘以私隱為由拒絕，雙方發生爭執。約半小時後，探員突然用手銬將丘反鎖拘捕，並帶上警方七人車離開現場。其後法院內有一名男子步出，要求在場警員解釋該律師被捕理由。據悉，有探員在法院門外要求丘出示身分證明文件遭拒，探員其後以阻差辦公及未能出示身分證明文件將他拘捕。本報正向警方查詢。

【19:00】逾百名配備大支胡椒噴霧警員於西九龍裁判法院門外戒備，將法院門外市民驅散，到場採訪記者可站在距離車輛出入口約50米外，等候囚車駛出。通州街往美孚方向兩條行車線，二線泊滿警方車輛，一線仍可如常行車。

【16:03】法院下午約3時半再開庭，支持者在法院外高呼「香港加油」，並舉起「五大訴求，缺一不可」的手勢，警員一度舉藍旗，其後警方同時舉紫旗，稱現場市民所叫的口號有分裂國家、顛覆國家政權的意圖，涉嫌違反非法集結，損害社會安寧，命令市民馬上離開，否則有可能使用武力驅散。

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