BioNTech復必泰疫苗3月3日起可預約接種　7中心名額共逾14萬個【接種時間、中心地點一覽】 (15:00)

公務員事務局長聶德權今日（3月1日）宣布，復星/BioNTech復必泰新型冠狀病毒疫苗可由3月3日起經網上預約接種。
網上預約日期：3月3日起
可預約的接種時段：
．5個優先群組的部分市民可率先於3月6日至9日接種復必泰疫苗
．其他優先群組市民可於3月10日至30日接種復必泰疫苗，名額逾14萬
7間復必泰疫苗接種中心：
．中山紀念公園體育館
．西灣河體育館
．觀塘曉光街體育館
．教育局九龍塘教育服務中心
．荔枝角公園體育館
．上水龍琛路體育館
．元朗體育館
830私家醫生今起獲發科興疫苗 市民明起可到診所打針
另外，聶德權表示，衛生署今日起分3日，向約830名已預訂科興疫苗的私家醫生分發第一批疫苗，共涉約6.3萬劑疫苗，市民最快明日（3月2日）起可到相關診所打針。相關私家診所名單可參閱「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」網頁。欲安排由私家醫生接種新冠疫苗的市民，可直接向私家醫生或診所預約，毋須透過政府網上預約系統預約；前往接種時，須帶備身分證明文件及優先接種組別證明。
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