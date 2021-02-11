BioNTech復必泰疫苗3月3日起可預約接種　7中心名額共逾14萬個【接種時間、中心地點一覽】 (15:00)

網上預約日期：3月3日起

可預約的接種時段：

．5個優先群組的部分市民可率先於3月6日至9日接種復必泰疫苗

．其他優先群組市民可於3月10日至30日接種復必泰疫苗，名額逾14萬

7間復必泰疫苗接種中心：

．中山紀念公園體育館

．西灣河體育館

．觀塘曉光街體育館

．教育局九龍塘教育服務中心

．荔枝角公園體育館

．上水龍琛路體育館

．元朗體育館

830私家醫生今起獲發科興疫苗 市民明起可到診所打針

另外，聶德權表示，衛生署今日起分3日，向約830名已預訂科興疫苗的私家醫生分發第一批疫苗，共涉約6.3萬劑疫苗，市民最快明日（3月2日）起可到相關診所打針。相關私家診所名單可參閱「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」網頁。欲安排由私家醫生接種新冠疫苗的市民，可直接向私家醫生或診所預約，毋須透過政府網上預約系統預約；前往接種時，須帶備身分證明文件及優先接種組別證明。

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